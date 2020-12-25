شاهد: محمد صلاح يحتفل بـ"الكريسماس" وظهور نادر لزوجته

نشر اللاعب الدولي محمد صلاح، والمحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، صورة عبر حسابه، تكشف احتفاله، بـ"الكريسماس"، والتي شهدت ظهورًا نادرا لزوجته.

ونشر صلاح، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة رفقة زوجته ماجي وطفلتيه مكة وكيان، وهم يحتفلون بـ"الكريسماس"، بارتداء ملابس "سانتا كلوز" (بابا نويل) وخلفهم شجرة "الكريسماس".





ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظيت بأكثر من 1.5 مليون إعجاب في أقل من 24 ساعة.





ويستعد صلاح لقيادة فريقه ليفربول، غدا السبت، في مواجهة ضيفه وست بروميتش ألبيون، لحساب الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي يتصدر "الريدز" ترتيبه، برصيد 31 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، ليستر سيتي.