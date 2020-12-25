تراند اليوم : المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1439 .. وزارة الحج لحجاج الداخل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وزارة الحج والعمرة

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وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه بإمكان الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم العام 1439 من حجاج الداخل إتمام إجراءات الحجز في الشركات والمؤسسات المرخص لها وذلك اعتباراً من صباح يوم غد السبت بما فيها دفع الرسوم المقررة لكل برنامج في حال كانت البيانات المدخلة صحيحة وذلك عبر برنامج "سداد" الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات الحجز الفعلي ستستمر حتى يوم 7 ذي الحجة القادم عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مشددة على عدم دفع أي مبالغ إضافية خارج نظام سداد الإلكتروني.

وأعلنت إدارة خدمات المستفيدين بالوزارة أنه يمكن للمواطن والمقيم الذي سبق له الحج خلال السنوات الخمس الماضية الحج عن "متوفى" من الدرجة الأولى، ويصرح له عبر الأحوال المدنية للمواطنين، والجوازات للمقيمين، كما يمكن للمواطن والمقيم الذي سبق له الحج خلال السنوات الخمس الماضية الحج كمحرم مع زوجته أو ابنته أو والدته (الأقارب من الدرجة الأولى).

وتوقع عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد سعد القرشي، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية أمس الخميس، تجاوز عدد زوار البوابة الإلكترونية أكثر من مليون زائر. وأكد أن موقع المسار الإلكتروني هو الطريقة الوحيدة للحجز لهذا العام، مشيراً إلى أن وزارة الحج والعمرة قامت هذا العام بتطوير السيرفر الخاص بالتسجيل في المسار الإلكتروني بحيث يتحمل الضغط الذي سيصاحب أول أيام التسجيل، كما أن هناك دعما فنياً كبيراً جداً من قبل الوزارة، متوقعاً أن يكون هناك إقبال كبير على التسجيل في الحج المخفض والميسر.

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ووفرت وزارة الحج والعمرة ثلاثة برامج، تشمل البرنامج الميسر بتكلفة تصل إلى 3465 ريالاً (925 دولار)، وبرنامج منخفض التكلفة برسوم تتراوح بين 3447- 4797 ريالاً (حسب الشرائح).

وأخيرا البرنامج العام بتكلفة تتراوح بين 6508- 11905 ريالات (حسب الشرائح)، وهو متعدد الشرائح من حزم الخدمات الأساسية وخيارات ذات قيمة مضافة تشمل السكن في أبراج منى والنقل الجوي والسكن في مكة المكرمة، وخدمات إضافية من قبل مقدم خدمة الحج لتلبية احتياجات الحاج الكريم.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن لمن فاته التسجيل في المرحلة الأولى التسجيل مباشرة في المرحلة الثانية من خلال البوابة الإلكترونية واختيار المسار المناسب وإكمال عملية الحجز والسداد وطباعة التصريح من خلال موقع أبشر أو من خلال التنسيق مع الحملة.

ولفتت وزارة الحج والعمرة إلى أن للدخول لبوابة وزارة الحج فضلًا استخدم الرابط هنا

وللدخول للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل استخدم الرابط