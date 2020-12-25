تراند اليوم : الاستعلام عن حجز الحج المخفض

الاستعلام عن حجز الحج المخفض خلال الايام القليلة والتي تفصلنا عن بداية موسم الحج وبالتزامن من هذا الموعد تم اطلاق موقع الكتروني لوزارة الحج للحجاج بالداخل والذي يسهل عليهم عملية التسجيل الكترونيا وذلك لتوفير الكثير من الوقت والجهد والحد من ظاهرة الكثرة والتجمعات واجتنابا للازدحام الذي يحصل عند كل عملية تسجيل في كل عام والتي تمكن من يريد التسجيل للحج فالدخول الي الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الحج والتسجيل بالاسم والرقم القومي .

التسجيل في الحج المخفض عن طريق الموقع الالكتروني

اطلق وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية خدمة التسجيل عبر الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل للحج المخفض من خلال الدخول الي الموقع التي اعدته الوزارة خصيصا للاطلاع علي خطوات الحجز ومعرفة الخدمات التي تقدمها الوزارة الموجودة علي الموقع الالكتروني والاطلاع علي كافة خطوات وبيانات الحجز والاطلاع ايضا علي كافة البرامج الموجودة ضمن برنامج الحج المخفض والاطلاع علي الاسعار لمختلف الفئات واستكمال الخطوات التي وضعتها الوزارة للتاكيد علي الموافقة في حال اكتمال الشروط واكتمال البيانات الشخصية وبيان المرافقين في حسب المذكور والمطلوب في الحقول الخاصة بالموقع الالكتروني والتي تشتمل علي عده بيانات شخصية للمتقدم ومنها الاسم ورقم الهوية القومية ورقم الهاتف المحمول لاخباره بكل جديد وبكل ما يتعلق بنظام التسجيل ومن لم يكتمل لهذه الشروط فانه يفقد حق المتقدم للطلب لانه غير مكتمل للشروط .

الشركات العاملة في مسار الحج

هناك الكثير من الشركات العاملة في خدمة الحجاج والتي تتجاوز عددها 200 شركة حيث تعمل 77 شركة علي برامج تنفيذ برنامجين و 10 شركات تعمل علي نظام الحج الميسر واشارت الي ان الحج المخفض والتي تتضمن كامل الحقوق المتعلقة بالسكن والمعيشة بينما في الحج الميسر لا توجد خدمات توفير السكن بمشعر مني .

وزارة الحج في المملكة

كانت تعرف سابقا باسم وزارة الحج وحاليا بوزارة الحج والعمرة وهي احدي الوزارات بالمملكة العربية السعودية والتي تختص بشؤون الحج والعمرة والاوقاف الاسلامية واعطاء التاشيرات للمسلمين القادمين الي المملكة العربية السعودية لاداء مناسك الحج والعمرة وعمل التامينات اللازمة وتسهيل انتقال الحجاج والمعتمرين من والي مكة المكرمة والمديمة المنورة وتقديم كافة الاحتياجات لهم كما تعد وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية من الوزارات الوحيدة التي تهتم بشؤون الحج والعمرة علي مستوي العالم نظرا لاستقدام عدد كبير من المسلمين في كل عام علي المملكة وذلك لاحتوائها علي الكعبة المشرفة .

خطوات التسجيل الالكتروني للحج المخفض

هناك العديد من الخطوات للتسجيل في خدمة الحج المخفض عن طريق الموقع التي اصدرته الوزارة والخطوات كالتالي :-

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