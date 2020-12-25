بيل غيتس: عام 2021 يحمل أخبارا سارة قادمة

كشف الملياردير الأممريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، أن عام 2021 سيحمل أخبارا سارة قادمة.

تأتي هذه التوقعات عقب عام انتشرت فيه جائحة الفيروس التاجي، وتسببت في وفاة 1.6 مليون شخص وإصابة 73 مليونا في جميع أنحاء العالم، إلى جانب الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تقدر بمليارات الدولارات.

ونقلت مجلة "فوربس" عن مدونة غيتس الشخصية، أن هناك تقدما علميا مذهلا تم إحرازه في تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس "كوفيد-19" وتوزيعها، مشيرا إلى أن "البشر لم يسبق لهم إحراز تقدم في أي مرض خلال عام واحد فقط".

وتابع غيتس: "رغم أن تطوير اللقاحات يستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، فقد ابتكر العلماء العديد من اللقاحات المضادة ل كورونا "، مؤكدا أن "هذه التطورات العلمية هي واحدة فقط من الأمور التي تدفع الناس للتفاؤل بشأن عام 2021".

وتوقع أنه بحلول الربيع المقبل، ستصل اللقاحات التي حصلت على تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى نطاق التأثير العالمي، معتقدا أن "عدد الوفيات سينخفض في البلدان الغنية، ما سيعيد الحياة إلى وضعها الطبيعي".

وأكد غيتس أن نجاح لقاحي Moderna و Pfizer / BioNTech يبشر بالخير للمرشحين الآخرين، الذين لا يزالون قيد التطوير، لأنهم جميعا يهاجمون الجزء نفسه من فيروس كورونا. وفق موقع "عربي 21"

وذكر أن الأمل في الأشهر الـ12 المقبلة قد لا يكون هائلا، لكنه سيكون ملحوظا مقارنة بعام 2020.