تراند اليوم : عثمان الحلقة 7 | مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 7 السابعة مترجمة

نقدم لكم قيامة عثمان الحلقة 7 روابط الحلقة 7 من قيامة عثمان الحلقة السابعة الجديدة والمنتظرة من المسلسل التاريخي والاسطوري الجميل والدرامي التركي مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 ، حيث ينتظر عشاق مسلسل قيامة عثمان كل يوم اربعاء من اجل مشاهدة هذا المسلسل الدرامي الرائع فى اطار المتابعة الحصرية والتي تقدمها قناة ATV التركية، حيث نتابع معكم اول باول حلقات المسلسل التاريخي والدرامي حيث اكثر نسبة مشاهدة لهذا المسلسل فى الوطن العربي هي دولة الكويت حيث بلغت نسبة المتابعة فيها هائلة جداّ وهذا ان دل انما يدل على عشق المسلم والمواطن العربي الى العزة والكرامة والتي فقدها منذ العديد من السنوات.

من اجل ذلك نقوم بشكل اسبوعي وبالتحديد كل يوم اربعاء من اجل نقل حلقة 7 من موقع النور قيامة عثمان الحلقة 7 مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 ، حيث تمتلك قناة اي تي في التركية حقوق النشر لهذا المسلسل التاريخي وهذة تعتبر سابقة هي الاولى من نوعها حيث يعتبر هذا المسلسل من المسلسلات الجميلة والرائعة والتي ينتظرها الكثير مثل ما قلت لكم فى وقت سابق .

ونحن فى ادراة موقع المشرق نقول لكم باننا نعمل بشكل متواصل من اجل متابعة حلقات المسلسل فى بث مباشر وحصري بدون تقطيع حيث نقوم بترجمة حلقات المسلسل وبشكل مباشر نقوم بنشرها لكم بدون ادني تأخير حيث نعلم ان الكثير ينتظر حلقات المسلسل لذلك قمنا من اجل نشرها لكم فى حلقات منفصلة ومترجمة ايضا.

قصة مسلسل عثمان هو حيث هو المسلسل التاريخي والتي تدور قصته حول عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية والتي سقطت عام 1917 ، وحيث تقوم الدولة التركية بإنتاج هذا المسلسل والمساعدة في تسويقه، من اجل معرفة الجميع كيفية نشأت الدولة العثمانية التي سيطرت فيما بعد على الكثير من الدول الإسلامية والغير إسلامية وكانت مقراً للخلافة، وقد يكون أحد عوامل في نجاح مسلسل عثمان أنه يذكر المسلمين بتاريخهم ومدى قوتهم في وقت يحتاج فيه البعض للشعور بالقوة من جديد .

ومع عرض قناة atv التركية في بث مباشر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 السابعة ،أعلن القائمون على القناة على مسلسل قيامة عثمان وصول عدد متابعي صفحة مسلسل قيامة عثمان على صفحة انسجرام لأكثر من 257 ألف متابع .

اقرأ أيضاً

وحسب مقتطفات تم تحليلها من الاعلانات الخاصة بالحلقة السابعة ينجح عثمان بالهرب من قبضة الصليبين .بدوره يرجع أرطغرل مع السلطان السلوجقي لقونيا وتكون حالته الصحية متدهورة للغاية ويقترب للاسف من الموت المحتم وتحاول زوجة دوندار قتل سالجان.

الصليبين يحاولون اسر اده بالي وتنشب معركة ضارية تنتهي بسقوط عدد كبير من الضحايا.

وقيامة عثمان هو مسلسل تاريخي تُركي يتحدث عن الدولة العثمانية القديمة وتأسيسها وما شهدته ومرت به من أحداث وتطورات وتغيرات على مدار سنوات الحكم العثماني، وقد تحصلنا على قائمة تضم صور واسماء ابطال مسلسل المؤسس عثمان 2019 الذين وقع عليهم الإختيار من قبل الشركة المُنتجة والمخرج لأداء الأدوار المختلفة في المسلسل.

ابرز ابطال مسلسل المؤسس عثمان

الفنان بوراك أوزجيفيت والذي يقوم بتأدية دور “عثمان الأول” بطل المسلسل الأول. الفنانة عائشة جول جوناي وهي التي تقوم بدور زهرة خاتون زوجة ديندار الفنان راغب سافاش ويؤدي دور ” دوندار” . الفنان نور الدين سونماز وهو كان قد شارك في مسلسل ارطغرل ويستمر في القيام بدور ” بامسي “. الفنانة أصلهان كارلار مالهون وهي واحدة من أهم أبطال مسلسل المؤسس عثمان وتقوم بدور “خاتون” زوجة عثمان. الفنانة صوفيا وهي إبنة التكفور . الفنانة إيغول وهي ابنة العم ديندار وهي معجبة جداً بشخصية عثمان وترغب في التقرب منه. الفنان بوران وهو من أبرز محاربى جيش عثمان . الفنان نظام الدين ويقوم بدور وزير السلطان السلجوقي.

ولم يظهر حتى الآن من مسلسل المؤسس عثمان كافة الشخصيات والفنانين المشاركين في المسلسل، ومن المنتظر أن تشهد الحلقات القادمة منه الكشف عن هوية المزيد من الفنانين والفنانات من ابطال مسلسل المؤسس عثمان، والذين سبق لنا التعرف على أبرزهم من خلال الفقرة السابقة في موضوعنا هذا كما يوجد عدد آخر من الفنانين أصحاب الأدوار الثانوية والغير رئيسية ولكن الشخصيات التي تعرفنا عليها في السابق هي التي يتكرر حضورها بصفة مستمرة في كافة حلقات مسلسل المؤسس عثمان.

القنوات الناقلة: