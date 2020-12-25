تراند اليوم : مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 | مشاهدة المؤسس عثمان الحلقة 7 السابعة مترجمة

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 السابعة مترجم موقع النور ، مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 السابعةFULL HD 720p موقع النور الموسم الاول الحلقة 7 السابعةDiriliş Ertuğrul 7 السابعة. Bölüm مترجم قيامة عثمان الحلقة 7 مترجم،وفي أحداث الحلقة 7 ينجح عثمان بالهرب من قبضة الصليبين .

ارطغرل يرجع مع السلطان السلوجقي لقونيا وتكون حالته الصحية متدهورة للغاية ويقترب للاسف من الموت المحتم وتحاول زوجة دوندار قتل سالجان.

الصليبين يحاولون اسر اده بالي وتنشب معركة ضارية تنتهي بسقوط عدد كبير من الضحايا.

وقيامة عثمان هو مسلسل تاريخي تُركي يتحدث عن الدولة العثمانية القديمة وتأسيسها وما شهدته ومرت به من أحداث وتطورات وتغيرات على مدار سنوات الحكم العثماني، وقد تحصلنا على قائمة تضم صور واسماء ابطال مسلسل المؤسس عثمان 2019 الذين وقع عليهم الإختيار من قبل الشركة المُنتجة والمخرج لأداء الأدوار المختلفة في المسلسل.

ابرز ابطال مسلسل المؤسس عثمان

الفنان بوراك أوزجيفيت والذي يقوم بتأدية دور “عثمان الأول” بطل المسلسل الأول. الفنانة عائشة جول جوناي وهي التي تقوم بدور زهرة خاتون زوجة ديندار الفنان راغب سافاش ويؤدي دور ” دوندار” . الفنان نور الدين سونماز وهو كان قد شارك في مسلسل ارطغرل ويستمر في القيام بدور ” بامسي “. الفنانة أصلهان كارلار مالهون وهي واحدة من أهم أبطال مسلسل المؤسس عثمان وتقوم بدور “خاتون” زوجة عثمان. الفنانة صوفيا وهي إبنة التكفور . الفنانة إيغول وهي ابنة العم ديندار وهي معجبة جداً بشخصية عثمان وترغب في التقرب منه. الفنان بوران وهو من أبرز محاربى جيش عثمان . الفنان نظام الدين ويقوم بدور وزير السلطان السلجوقي.

ولم يظهر حتى الآن من مسلسل المؤسس عثمان كافة الشخصيات والفنانين المشاركين في المسلسل، ومن المنتظر أن تشهد الحلقات القادمة منه الكشف عن هوية المزيد من الفنانين والفنانات من ابطال مسلسل المؤسس عثمان، والذين سبق لنا التعرف على أبرزهم من خلال الفقرة السابقة في موضوعنا هذا كما يوجد عدد آخر من الفنانين أصحاب الأدوار الثانوية والغير رئيسية ولكن الشخصيات التي تعرفنا عليها في السابق هي التي يتكرر حضورها بصفة مستمرة في كافة حلقات مسلسل المؤسس عثمان.

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أبرز ابطال مسلسل المؤسس عثمان هو الفنان بوراك اوزجيفيت والذي يقوم بدور ” غازي عثمان ” وهو مؤسس الدولة العثمانية التي استمرت لستة قرون وإمتدت في مناطق مُتعددة من العالم وضمت دُول عِدة، وسوف يتناول مسلسل المؤسس عثمان الحقبة التاريخية للدولة العثمانية في ذلك الوقت وأهم ما مرت به من أحداث، وكان قد بدأ عرض المسلسل في 20 نوفمبر 2019 وسوف يستمر عرض الحلقات بواقع حلقة أسبوعياً من خلال القنوات الناقلة له والتي أولها قناة أي تي في التُركية التي حصلت بحق حصري على عرض كافة حلقات المسلسل من خلال الشركة المُنتِجة.