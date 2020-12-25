تراند اليوم : نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 .. نتائج الابتدائي عبر نظام نور

الف مبروك لجميع الناجحين ، تابع نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 عبر نظام نور، حيث نتابع معكم أول بأول نتائج الامتحانات الشهرية بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من خلال (تسجيل نظام نور للنتائج) موقع نظام نور، لجميع طلاب الممكلة العربية السعودية.

سوف نضع إليكم رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب للدخول بحرية، ويمكن معرفة نتيجتك باستخدام رقم السجل المدني والهوية.

كما واستحدثت وزارة التعليم السعودية، رابط نظام نور 1442 لتسجيل الطلاب المستجدين رياض أطفال الإلكتروني لقبول الطلاب المستجدين في المدارس الحكومية السعودية للعام الدراسي الجديد 1442 ، حيث يتم تسجيل الطلاب المستجدين في كل من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من خلال هذا الرابط، رابط نظام نور 1442 ، عن طريق أولياء الأمور.

6 من الخدمات الهامة التى يقوم بتقديمها نظام نور التعليمى عبر الانترنت

1.يعمل نظام نور على تيسير اجراءات التقدم الى المدارس التى تتبع وزارة التعليم السعودى فى بداية العام الدراسى .

2.يعمل على استقبال ما يكون من الطلاب المستجدين و طلاب الروضة بالمدارس الخاصة بهم عبر الطريق الالكترونى .

اقرأ أيضاً

3.يمكن هذا النظام اطلاع أولياء الأمور على نتائج الاختبارات الشهرية واختبارات منتصف العام لأبنائهم من الطلاب .

4.كما يعمل هذا النظام على التمكين من الاستعلام عن نتائج آخر العام .

5.امكانية التعرف من خلال نور على فترات غياب الطلاب .

6.بالاضافة الى ما يعمل عليه أيضا هذا النظام التعليمى من حصول ولى الأمر على التقييمات الخاصة بالطالب .

طريقة الدخول على نظام نور 1442 برقم الهوية والاستفادة من كافة الخدمات

حيث يمكن لأى من الطلاب والطالبات أيضا وذلك فى كافة ما يكون من مراحل التعليم بالمملكة السعودية الاستفادة من ما يقوم نور التعليمى بتقديمه من خدمات وذلك عن طريق الدخول مباشرة فى موقع نظام نور المركزى عبر الانترنت واتباع الخطوات للتسجيل فى داخل هذا الموقع ،وذلك بالنسبة الى ما يكون من هؤلاء الطلاب غير مسجلين بالنظام ، وفى المقابل فقد قام نور باتباع نظام الدخول عبر ادخال رقم الهوية فقط فى حالة وجود حساب للشخص فى داخل هذا الموقع ، أما بالنسبة الى الطلاب المستجدين وطلاب الروضة فى موقع نور التعليمى اتاح لأولياء الأمور خدمة التسجيل لأبنائهم من الطلاب فى داخل هذا النظام عبرالانترنت .