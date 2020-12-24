الاكثر متابعة اليوم - هيفا: طارق العريان شين! – صورة

فجّرت الفنانة السورية أصالة نصري، مفاجأة من العيار الثقيل، وأكدت أن طليقها المخرج طارق_العريان خانها مع الممثلة السورية الأرمنية نيكول سعفان، ونشرت صورتهما معاً وقالت إنها شعرت بحرقة قلب مع انتشار صورته مع الانسانة التي خانها لأجلها.

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تعاطف مع أصالة عدد كبير من نجوم الوطن العربي، وتناقل البعض رسالة منسوبة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، قيل إنها كتبتها لأصالة تضامناً معها ضد خيانة طارق.

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كتبت هيفا في الرسالة المنسوبة لها: (الله يقصف عمره هالشرم**، انتي قوية ما تخليه يهز شعره منك).

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هيفا نفت علاقتها بتلك الرسالة، وقالت انها مفبركة، موضحة إنها لم تعلق من الأساس على ما حدث مع اصالة وطارق.