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الاكثر متابعة اليوم - هيفا: طارق العريان شين! – صورة

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Dina Hussein 0 تبليغ

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فجّرت الفنانة السورية أصالة نصري، مفاجأة من العيار الثقيل، وأكدت أن طليقها المخرج طارق_العريان خانها مع الممثلة السورية الأرمنية نيكول سعفان، ونشرت صورتهما معاً وقالت إنها شعرت بحرقة قلب مع انتشار صورته مع الانسانة التي خانها لأجلها.

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تعاطف مع أصالة عدد كبير من نجوم الوطن العربي، وتناقل البعض رسالة منسوبة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، قيل إنها كتبتها لأصالة تضامناً معها ضد خيانة طارق.

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كتبت هيفا في الرسالة المنسوبة لها: (الله يقصف عمره هالشرم**، انتي قوية ما تخليه يهز شعره منك).

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هيفا نفت علاقتها بتلك الرسالة، وقالت انها مفبركة، موضحة إنها لم تعلق من الأساس على ما حدث مع اصالة وطارق.

هيفا هل شتمت طارق العريان؟
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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