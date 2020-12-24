تراند اليوم : أرطغرل 104 : موقع النور ارطغرل 104 موقع النور قيامة أرطغرل الحلقة 104 :: مشاهدة قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 104 :: أرطغرل يصطدم بالسلطان

متابعات/الخليج 365/ مسلسل ارطغرل 104 سنشاهد ونتعرف من خلال هذه المقالة على مواعيد مشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 104 من مجموع حلقات مسلسل ارطغرل 104 المسلسل، الحلقة الجديدة 104 من الجزء الرابع، ويعد هذ المسلسل الأكثر بحثاً عن حلقاته عبر جوجل واليوتيوب خلال الشهرين الأخيرين مترجما وغير مدبلج، ارطغرل هو مسلسل تركي تدور قصته في القرن الثالث عشر عن الرجل الذي هو والد عثمان الأول مسلسل ارطغرل 104 مؤسس الدولة العثمانية، ويحقق المسلسل نسب عالية من المشاهدات في حلقاته سواء كان ذلك من خلال القنوات الناقلة له عبر التلفزيون فضائياً، أو من خلال المشاهدة عبر الأنترنت.مسلسل ارطغرل نجاحه يمتد في العديد من الدول مسلسل ارطغرل 104 العربية وغير العربية، لكن نجاحه الكبير كان في الدول الإسلامية تحديداً.

وتدور أغلب أحداث مسلسل قيامة أرطغرل بين ولايتي حلب وأنطاكية في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، ففي الوقت الذي جاءت فيه قبائل التركمان إلى المنطقة، كان المغول والروم يتنازعان عليها.

وفي ذلك الوقت بدأ أرطغرل بن سليمان شاه، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر عليها مع قبيلته المكونة من 400 خيمة لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من مواجهة الخطر وقلة الأمان والبحث وعدم الاستقرار، وكانت الإمبراطورية الرومانية والمغولية أكبر أعدائه، وفي وقت انحسار الآمال واليأس، جابه أرطغرل كل تلك المصاعب وانتصر على أعدائه بالعزم والصبر والذكاء ليهدي قبيلته أرضا تستقر فيها. منهيا بذلك معاناتهم الطويلة.

وليصبح بذلك الرجل الذي غيّر خارطة العالم ببنائه لأسس الإمبراطورية العثمانية التي انتشرت في قارات العالم القديم الثلاث.

فبعد مضايقات المغول لقبيلة “كايي”، تبدأ معاناة القبيلة من الفقر والبرد في الشتاء القارس، فتترك القبيلة مكانها وتتوجّه إلى ولاية حلب بناءً على اقتراح “غون دوغدو” الابن الأكبر “لسليمان شاه” حيث يمنحهم والي المدينة “العزيزي” قطعة أرض حدودية في ولاية أنطاكية.

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وتبدأ المخاطر تحيط بقبيلة “كايي” في أرضها الجديدة، مع تدخل أرطغرل لإنقاذ عائلة مسلمة من الرومان ليكتشف لاحقا أن تلك العائلة تتبع لسلالة السلاجقة الحاكمة.

يعرض المسلسل صراعات أرطغرل مع الخونة والجواسيس والمحاربين الأشداء، في رحلة محفوفة بالخطر والخديعة والألم. كما يرصد من جهة أخرى الصداقة والتضحية والإيثار والشجاعة والجرأة والحب.

فترة التحضير

بدأ كادر العمل تحضيراته منذ شهر مايو من العام الماضي، خضع الممثلون فيها لدورات تأهيلية في ركوب الخيل ورماية السهام واستخدام السيف بشكل منتظم لمدة 3 أشهر. تحت إشراف أشهر المدربين في تربية الخيول وفنون القتال من كازاخستان “جنكيز خان”.

قيامة أرطغرل

هو مسلسل يحمل صبغة تاريخية، ويتحدث فيه الممثلون باللغة التركية التي دُبلجت إلى العربية لاحقا ليتم عرضه على القنوات العربية.قام الكاتب محمد بورداج بكتابة الحوار والسيناريو.لفتت موسيقى المسلسل أنظار كثيرين إذ أنها أتت لتناسب الجو والديكور والفترة الزمنية التي تدور أحداث القصة حولها ويعود الفضل في ذلك إلى زينب الآسيا.

تم انتاج المسلسل في مؤسسة تيكيدين، وباشراف مدير الإنتاج فيها ميتين جوناي والمنتج المنفذ محمد بوزداج.قام المخرج الشتب متين قوناي بإخراج هذا العمل إلى التلفزيون.

قصة مسلسل قيامة أرطغرل

تدور الأحداث بين ولايتي أنطاكيا وحلب في القرن 13، في فترة شهدت فيها المنطقة الكثير من الصراعات وأقبلت قبائل التركمان إلى المنطقة بسبب تتبع المغول لهم والحروب بين الطرفين.

كان المسلمون يعانون من كثير من المشاكل في تلك الفترة بسبب ضعف الخلافة العباسية وحينها ظهر أرطغرل كبطل لهم وهو ابن سليمان شاه ووالد عثمان الأول الذي سُميت الدولة العثمانية على اسمه لاحقاً.

بعد فترة طويلة من البحث عن أماكن تستقر به الدولة وتترعرع وتبدأ بالتمدد والإنتاج أقام أرطغرل دولته في تلك المنطقة وبدا بتأسيسها.

تعاني القبيلة من الكثير من الصعوبات الطبيعية والسياسية وتتعرض للمكائد ووجود الجواسيس والخونة، وتتعامل معها بطريقة تراها مناسبة على مدى حلقات المسلسل.

الممثلون والممثلات في قيامة أرطغرل

إنجين ألتان دوزياتان بدور البطولة أرطغرل.

عثمان سويكوت بدور محي الدين بن عربي.

باريش باغجي بدور نويان.

سيردار دينيز بدور تيتوس.

جنكيز جوشكون بدور تورغوت ألب.

سردار غوكهان بدور سليمان شاه.

جافيت شاتين بدور دوغان ألب.

إسراء بيلجيتش بدور حليمة خاتون.

نور الدين سونماز بدور بامسي ألب.

المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" الذي يقوم ببطولته الممثل التركي الوسيم أنجين ألتان دوزياتان فيؤدي دور البطل أرطغرل، والد أول السلاطين العثمانيين ومؤسس السلطنة العثمانية عثمان بن أرطغرل، ويشاركه البطولة نخبة من نجوم، وأبرزهم: هوليا كوريل (والدة بيرغوزار كوريل) ، إفريم سولماز ، إسراء بيليجتش، باريش باجي، جنكيز جوشكون، كان تشانير وعشرات النجوم المتميزين الذين أدارهم المخرج متين جوناي بذكاء فني مدهش.

ويعدّ المسلسل التاريخي المسلسل الأكثر ضخامة في الإنتاج الذي تصدّت له شبكة قنوات TRT)) التركية الحكومية، إذ تكلّف كلّ حلقة منه (مليون و200 ألف ليرة تركية) أي ما يوازي اليوم حوالي الـ (400 ألف دولار) أمريكي.