تراند اليوم : 4 شروط تحدّد ميرانية زفافك

هل تريدين حفل زفاف كبيراً، تحضره كلّ عائلتك الممتدة، والجيران، وكل من ذهب معك إلى المدرسة؟

قد يكون الزفاف الكبير أسوأ كابوس لك، إن كنت ترغبين في السفر فقط مع العريس، ولكنك خائفة من كسر قلب والديك.

قبل البدء بوضع قائمة الضيوف، فكّري في الأسئلة الأربعة الآتية:

1-ما الميزانية؟

فكّري إن كنت ستدفعين وخطيبك التكلفة كاملة، أم أن والديه سيسهمان فيها؟ في بعض الأحيان، يكون الفاصل بين دعوة جميع أصدقاء العمل، أو رئيسك في العمل فقط، مسألة دولارات وسنتات.

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2- فكّري في اتساع عائلتيكما، وكم من العائلة يجب دعوته أو ترغبين في دعوته؟

إذا كان لوالداك الكثير من الأخوة والأخوات، سيتعيّن عليك دعوة الكثير من العمّات والأعمام، وأنت لا تستطيعين ضمّ كلّ أبنائهم وزوجاتهم.

3-هل تملي عليك الالتزامات المهنية دعوة الكثير ممن تعملين معهم؟

هل دعوة صديقاتك المقرّبات فقط سيسبّب لك مشكلات؟ إذا كنت تشغلين وظيفة رفيعة المستوى، فقد يكون عدم شمل البعض في قائمة الضيوف خطوة سيئة.

4- كم عدد الأشخاص الذين يتّسع لهم مكان عقد حفل الزفاف بشكل مريح؟

لدى البعض من القيّمين على الأماكن قيود صارمة جداً بشأن الحدّ الأقصى لعدد الضيوف، فتأكدي من أن قائمة الضيوف تشمل من يتّسع لهم الداخل.