تراند اليوم : التقيا في المكتبة في المرة الأولى للقراءة ليعقدا فيها قرانهما بعد ذلك

نابلس/ الخليج 365

قرر العروسان أحمد تيّم وشريكة حياته نوال خويرة، من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، عقد قرانهما بمكان هاديء ويكون مميزا يستذكرانه طول حياتهما.

مما دفعهما ذلك للتوجه إلى مكتبة بلدية نابلس، وهو المكان الذي اعتادا الذهاب إليه لمطالعة الكتب والقراءة، وللحديث عن ترتيبات عقد القران، إلا أن فكرة مميزة خطرت ببالهما بأن يعقدا القران في المكتبة، وهو المكان الذي جمعهما للمرة الأولى.

وقال أحمد تيّم: كانت هنالك زيارة بين عائلتينا، وقرأنا الفاتحة خلالها، وقررنا بعدها أن نعقد زواجنا في المكتبة. دعونا أصدقاءنا المقربين، بالإضافة إلى عائلتينا، وأحضرنا المأذون إلى المكتبة، بعد طلب إذن من مدير المكتبة الذي أدهشه طلبنا، لأنه لم يسبق أن خطر ببال أحد غيرنا طيلة سنوات عمله منذ تأسيس المكتبة".

توجه أحمد ونوال إلى المكتبة عصر يوم الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى عائلتيهما والأصدقاء، ليجدوا موظفي المكتبة بانتظارهم رغم إنهاء دوامهم، راغبين بحضور عقد القران، وأحضروا هدية لهما كانت نسخة من القرآن الكريم، وكتاب تاريخ مدينة نابلس.

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ويشير تيّم إلى أن الأجواء كانت هادئة بعيدا عن الضجيج الذي يحدث في المراسم التقليدية لـ"كتب الكتاب"، وزادها المكان المميز راحة. وتبعت عقد القران كلمات بسيطة تعقيبا على الحدث الجميل، الذي شبّهه تيّم بجلسات النقاش التي تتبع قراءة رواية أو كتاب