تراند اليوم : فتاة تنتحر بسبب "رسالة خاطئة" لحبيبها

أقدمت فتاة مراهقة بريطانية على شنق نفسها بعد أن أرسلت رسالة "سناب شات" عن طريق الخطأ لحبيبها كشفت بها أنها خانته.

وكانت شارلوت غي (17 عاماً) في علاقة مع جاك هورست (20 عاماً)، عندما أرسلت له رسالة على "سناب شات"، كان من المفترض أن ترسلها إلى صديقها الآخر، وأوضحت فيها انها خانته مع شخص آخر، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

الرسالة صدمت جاك وجعلته يقطع علاقته مع الفتاة بعد محاولتها التواصل معه عدة مرات، حتى أرسلت رسالتها الأخيرة قبل انتحارها مباشرة تقول له فيها : "وداعاً، الرجاء أن تغفر لي"، قبل كتابة: "أنا أحبك، وأعرف أنك تكرهني بما يكفي".

وقال جاك في جلسة التحقيق إنه حاول الاتصال بها بعد استلام رسالة الوداع، ولكن لم ترد عليه شارلوت، مادفعه لابلاغ الشرطة، وتم العثور على جثتها بالقرب من كلية سانت جون ريجي في ويجان بمنشستر الكبرى، حيث كانت تدرس الرعاية الصحية.

وأظهرت تقارير السموم أن الفتاة انتحرت عن طريق أخذ جرعة زائدة من الكوكايين تحت تأثير الكحول.

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