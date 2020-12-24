تراند اليوم : كيف هنّأت أحلام الوليد بن طلال بمناسبة إطلاق سراحه؟

"نوّرت الدنيا كلها بعد عمري الأمير الوليد بن طلال"، هكذا هنأت المطربة الإماراتية أحلام الأمير الوليد بن طلال عقب الإفراج عنه من الحجز يوم أمس السبت 27 يناير/ كانون الثاني.

وأطلقت السلطات السعودية سراح الأمير الوليد بن طلال يوم أمس السبت عقب توقيفه بتهمة الفساد منذ أكثر من شهرين.

وكانت المملكة العربية السعودية الغنية بمواردها النفطية واحتياطياتها المالية قد احتجزت حوالي 350 شخصية بينهم أمراء من العائلة الحاكمة بتهم الفساد، وجرت تسوية مالية مع بعضهم، قضت بدفعهم أموالا بمليارات الدولارات مقابل الإفراج المشروط عنهم.