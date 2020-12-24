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تراند اليوم : كيف هنّأت أحلام الوليد بن طلال بمناسبة إطلاق سراحه؟

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"نوّرت الدنيا كلها بعد عمري الأمير الوليد بن طلال"، هكذا هنأت المطربة الإماراتية أحلام الأمير الوليد بن طلال عقب الإفراج عنه من الحجز يوم أمس السبت 27 يناير/ كانون الثاني.

وأطلقت السلطات سراح الأمير الوليد بن طلال يوم أمس السبت عقب توقيفه بتهمة الفساد منذ أكثر من شهرين.

وكانت المملكة العربية السعودية الغنية بمواردها النفطية واحتياطياتها المالية قد احتجزت حوالي 350 شخصية بينهم أمراء من العائلة الحاكمة بتهم الفساد، وجرت تسوية مالية مع بعضهم، قضت بدفعهم أموالا بمليارات الدولارات مقابل الإفراج المشروط عنهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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