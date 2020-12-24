شاهد: أصالة تهاجم طليقها طارق العريان لهذا السبب !!

هاجمت المطربة السورية أصالة نصري، طليقها المخرج الفلسطيني طارق العريان، بعد ظهوره في صورة برفقة الفتاة الأرمنية نيكول سعفان بالتزامن مع تردد أنباء عن وجود علاقة عاطفية تجمعهما.

ووصفت المطربة نصري، ما فعله طليقها بالعيب والجحود، مشيرةً إلى صدمتها بعد رؤية الصورة .

وشاركت المطربة نصري الصورة التي أثارت جدلاً واسعاً على حسابها الشخصي "إنستغرام"، قائلةً: "هي أقسى صورة أنا مرقت علي من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي 30 ساعة وأنا قاعده بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْس.. والست العزيزه اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها ياترى فعلا؟ وللا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران".

وأضافت المطربة نصري: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما أحكيها.. الصوره مو عادية .. ومو قادرة أتجاوزها لأنه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر.. وولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوه عيب".

وختمت نصري قائلةً: "سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون .. بس ذهولي من قدرتهم خَلّاني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغة تفكيري".

وتعاطف عدد كبير من النجوم والمتابعين، مع المطربة أصالة نصري. وردت عليهم : "شكرا حبايبي كانت ليلة مدهشة". وفق "إرم نيوز".

والجدير بالذكر، أن طارق العريان انفصل عن أصالة نصري في يناير 2020، بعد زواج دام 14 عاما، وأنجبا التوأم ”آدم وعلي“.