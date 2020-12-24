حقيقة زواج حليمة بولند من معمر القذافي

أثارت شائعة زواج الفنانة الكويتية، حليمة بولند، من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قضية غسيل الأموال التي تعرضت لها.

وردت الفنانة بولند، على هذة الشائعات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الشخصي "إنستغرام"، بالإنكار والرفض، موجهةً تحية إلى الشعب الليبي.

وكانت الصور التي تم تداولها قد تناولت خبر عن تقديم حليمة بولند لوثيقة زواج وطلاق من "القذافي" إلى النيابة العامة، وأن الأموال الموجودة في حساباتها البنكية ليست متعلقة بغسيل أموال وإنما هي مقدم زواجها ومؤخر طلاقها. وفق موقع "الفن"

وفي وقت سابق، ردت بولند في إحدى المقابلات التلفزيونية عن العلاقة التي كانت تجمعها بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مشيرةً إلى أنه كان يتابع الفوازير التي كانت تقدمها سابقاً ومتعلقاً بها كثيراً، كاشفة أنه كان كريما وحنونا معها.