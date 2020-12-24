تراند اليوم : فلكيا .. 15/6 أول أيام عيد الفطر السعيد

رام الله / وكالات / الخليج 365

قال مدير الموقع الفلكي الفلسطيني داوود الطروة إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن هلال شهر شوال للعام 1439 هجرية سيولد يوم الأربعاء الموافق 13 حزيران/يونيو 2018 في تمام الساعة 10:43 دقيقة ليلاً بتوقيت القدس، وبناء عليه فمن المتوقع أن يكون شهر رمضان لهذا العام 29 يوم و يكون يوم الجمعة الموافق 15 حزيران/يونيو هو غرة شهر شوال و أول أيام عيد الفطر السعيد.

وأوضح الطروة وهوعضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة أو غير ممكنة من كافة دول العالم يوم الأربعاء نظراً لان الهلال سيولد بعد غروب الشمس، ولكن رؤية الهلال ستكون ممكنة سواء بالعين المجردة أو بواسطة التلسكوب يوم الخميس الموافق 14 حزيران/ يونيو الجاري.

وسيشاهد في سماء فلسطين خلال عطلة عيد الفطر السعيد مجموعة من الكواكب والنجوم المميزة بالعين المجردة ككوب المشتري وزحل والمريخ والزهرة، وهي فرصة للجميع لرصد ومشاهدة هذه الكواكب، وخاصة مع صفاء السماء ودفء الأجواء النسبي ليلاً.