تراند اليوم : خطأ غادة عبد الرازق يكشف فبركة «رامز تحت الصفر»

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة 16 من برنامج المقالب الشهير "رامز تحت الصفر" للفنان رامز جلال، الذي يحقق نسب مشاهدة كبيرة، في الوقت الذي يثير الأقاويل حول فبركة المقلب، ومعرفة الضيف بكواليسه مسبقًا.

وفي الجزء الأول من الحلقة، اعترضت غادة عبد الرازق على طريق لعب المدير الفني لمنتخب مصر «هيكتور كوبر»، الذي ينتحل شخصيته الفنان رامز جلال، بعد أن سألته عن سبب خسارة المنتخب من اليونان بنتيجة (0 - 1)، وهي المبارة التي أقيمت بتاريخ 27 مارس 2018، استعدادًا للمونديال.

وفي حقيقة الأمر، أن كواليس برنامج المقالب «رامز تحت الصفر»، تم فضحها والكشف عنها في منتصف مارس، وتحديدا بتاريخ 14 مارس، إذ انتشرت تقارير إعلامية حول استضافة رامز جلال للنجوم في روسيا، ببرنامج وهمي احتفالًا بالمونديال، وخلال الحلقة يتفاجأ النجم بدب يهجم عليه.

خطأ غادة عبد الرازق، أكد بما لا يدع مجالًا للشك، تصوير الحلقة بعد أن تم الكشف عن كواليس البرنامج إعلاميًا، وهو ما يثير الشكوك مجددًا حول فبركة المقلب، ومعرفة النجم بالتفاصيل قبل التصوير أمام الكاميرات.