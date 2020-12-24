تراند اليوم : “ام بي سي” تفاوض سميرة سعيد بعد أن تخلت عن أحلام في “أراب أيدول”

دبي ـ مشرق نيوز

نقلت أنباء من مصادر داخل برنامج “أراب أيدول”، أن مجموعة قنوات “ام بي سي”، التي يعرض عبر شاشتها البرنامج، تتفاوض حاليا مع المطربة المغربية الديفا سميرة سعيد، لتكون بديلة للمطربة الإماراتية أحلام.

وعقدت إدارة قناة “ام بي سي” اجتماعات بشأن أزمة أحلام الخاصة بتصريحاتها تجاه لبنان، وتدشين حملة على السوشيال ميديا لمنعها من دخوله، وذلك لدراسة قرار استبعادها من البرنامج، خوفا من الهجوم على القناة والبرنامج، لا سيما وأن “أراب أيدول” يصور في لبنان.

وتشهد القناة أزمة حقيقية هذه الأيام، خاصة أن الحلقات غير المباشرة من المقرر البدء في تصويرها خلال شهر ايار/مايو المقبل، بإستديوهات “ام بي سي” في بيروت.

وكانت لجنة تحكيم “أراب أيدول”، تتكون من راغب علامة، وأحلام، ونانسي عجرم، وحسن الشافعي. وفي الموسم الماضي انسحب علامة، وحل مكانه اللبناني وائل كفوري، وانتشرت أقاويل أن سبب رحيل علامة ناتج عن خلاف بينه وبين أحلام.

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