تراند اليوم : نسرين طافش تكشف: لديّ 100 شرط للزّواج

دبي - مشرق نيوز

كشفت الفنّانة نسرين طافش عن شروطها للزواج، قائلةً: “لدي مئة شرط للزواج”.

وأوضحت طافش جزءاً من تلك الشروط حيث قالت: “أهم شي بالنسبة إليّ النضج العاطفي، أن يكون رجلاً بكل معنى الكلمة، وإنساناً ناجحاً وحنوناً وواثقاً وصادقاً وطبيعياً ويعاملني كملكة”.

وتابعت: “أهم ما يعنيني في الرجل هو النضج الفكري والعاطفي والروحي والاجتماعي، وأن يعرف جيداً ما يريد من الحياة، فالانسجام الروحي يطغى على أي شيء آخر”.

وقالت في حديث مع “لها”: أنا مشغولة حالياً بعملي وأهلي وأصدقائي فقط، ولا أؤمن بالحب الذي يكون عن سابق إصرار وتصميم. ويبدو أنني مترددة في الحب ولا أفتح قلبي على مصراعيه لئلا يشتتني ذلك في عملي. كما ليس بالضرورة أن تؤدي كل علاقة إلى استقرار، خصوصاً عندما لا يتجاوز الانسجام والتفاهم فيها حدود الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وذكرت: “الأمر اختلف تماماً اليوم، إذ أصبح الاستقرار ينبع من الداخل، ولكي أتخذ قراراً في خصوص أي علاقة عاطفية، يجب أن أتعامل معها بجدية واقتناع تام وأن يكون عقلي متوازناً مع قلبي”