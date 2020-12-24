تراند اليوم : للقضاء على سموم الجسم نهائيّاً في أسبوع

لندن ـ مشرق نيوز

عرض الموقع الأستراليّ “Bodyandsoul” سبع خطوات يمكن اتباعها خلال أسبوع للتخلص من كمية السموم التي يمتصها الجسم وتقلل مخاطرها على أجسادنا وصحتنا، وهي على النحو الآتي:

يوم السبت: وفقا للتقرير فإن أجسامنا تتعرض للمواد الكيميائية السامة في منتجات التنظيف المنزلية، والتي يكون للبعض منها خصائص مسرطنة، فيمكن فى هذا اليوم فحص مطبخ منزلك وجعله خاليا من المواد الكيميائية واستخدام مكونات بسيطة وفعالة مثل بيكربونات الصوديوم والخل في التنظيف.

يوم الأحد: إذا كنت تتناول الأطعمة العضوية التي تحتوي على كميات عالية من المبيدات الحشرية، مثل التوت والخوخ والعنب والتفاح والخضراوات كالخيار والجزر والطماطم، فيجب شطفها جيدا بالماء أكثر من مرة قبل الطهي، لإزالة المبيدات المتواجدة بها.

يوم الاثنين: وحسب التقرير فمن الضروري تقليل التعرض للزئبق، الذي يتواجد في بعض أنواع الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، مثل سمك أبو سيف والقرش والقراميط.

اقرأ أيضاً

يوم الثلاثاء: تجنب استخدام العبوات البلاستيكية المصنوعة من مادة ثنائي الفينول أ، بما في ذلك أدوات مقاومة الحرارة كالميكرويف والزجاجات وزجاجات المياه والحليب وإناء العصير والعلب البلاستيكية المغلفة، لأن هذه المادة الكيميائية تزيد من مستوى الاستروجين في الجسم، والذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وحدوث اضطرابات هرمونية أو خلل بالقدرة الإنجابية.

يوم الأربعاء: ووفقا للتقرير فإنه يجب الابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على مواد التحلية الاصطناعية، الضارة بصحتك، والمخبأة في معظم المنتجات الخالية من السكر لمن يتبعون حمية غذائية وتشمل المشروبات الغازية والزبادي واللبان والبسكويت.

يوم الخميس: طحالب الكلوريلا والطحالب الدقيقة الخضراء والزرقاء، ذات قيمة غذائية عالية وتضم خصائص لتعزيز الصحة مثيرة للدهشة، فتناول هذا الطعام بصفة يومية يساعد على إزالة المعادن الثقيلة من الجسم ودعم وظائف الكبد وتقضى بشكل آمن على السموم من الجسم.

يوم الجمعة: وأشار التقرير إلى أن المكونات السامة في مستحضرات التجميل وغيرها من منتجات التجميل الأخرى يتم امتصاصها من خلال الجلد فتصل إلى مجرى الدم، وبعضها يحتوى على مواد مسرطنة، فيجب الانتباه لما يوضع على الجلد بنفس ما يوضع في أفواهنا، واختيار المنتجات العضوية الطبيعية.