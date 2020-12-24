تراند اليوم : مشروب يحميك من الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير

لندن ـ مشرق نيوز

يشكل انسداد الشرايين خطرا على القلب، وينتج عنه موت الكثير من الأشخاص كل عام، وذلك بسبب الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وعلى الرغم من ذلك فما زال الكثير من الأشخاص يتناولون الأطعمة المصنعة والدهنية، التي تؤدي لتراكم الكثير من الدهون في أجسامهم.

وكشف تقرير نشره الموقع الإلكتروني الهندي “بولد سكاي” عن مشروب طبيعي يحافظ على القلب صحيا وسليما ويقلل من الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.

وقال التقرير إن مقادير المشروب تضم: “سيقان الكرفس وثمرة طماطم وقطعة من الزنجبيل والفلفل الأخضر و3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون، ويتم خلطهما جيدا”.

إعداد المشروب:

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يتم ضرب المكونات السابقة في الخلاط، وتناول 2 كوب من المزيج يوميا، حيث يعمل على تطهير الشرايين وإزالة الترسبات الموجودة فيها.

وشمل التقرير بعض النصائح الأخرى منها:

1.تناول الفاكهة والخضراوات التي تحتوي على فيتامينات ب 12 وسي وب 6.

2.تناول الخضراوات الورقية بانتظام. تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

3.تناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة، لأنها جيدة لصحة القلب وتمنع الجلطات وتحقق النوم الجيد، لأن قلة النوم يؤثر على الصحة.

4.تجنب الدهون المصنعة والكولسترول السيء.

5.الحرص على عدم وزيادة الوزن وتراكم السموم بالجسم.

6.تجنب التدخين، لأن جميع المواد الكيميائية الموجودة في التبغ تدمر الدم والشرايين.