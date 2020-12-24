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تراند اليوم : خمس عادات تمارسونها يوميّاً ولا تعلمون أنها مدمّرة لصحتكم

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لندن ـ مشرق نيوز

كشف الموقع الهندي “بولد سكاي” عن عادات يومية تمثل خطرا على حياة البشر وتعرضهم للعديد من الأمراض، وتشمل:

1- التعرض للكثير من الإجهاد الإجهاد هو القاتل الصامت للإنسان خاصة المرأة، ومن الضروري السيطرة عليه بممارسة بعض التمرينات كاليوجا.

2- الأطعمة غير الصحية الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية ومشبعة بالدهون ليست جيدة لصحة القلب وأجهزة الجسم، وتناولها بشكل منتظم يؤدي لرفع مستوى ضغط الدم والكولسترول في الدم.

3- الإكثار من الملح تناول كميات كبيرة من الصوديوم في طعامك اليومي يمثل ضررا كبيرا على القلب ومستوى ضغط الدم.

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4- الإكثار من القهوة القهوة تعمل على إثارة الجهاز الهضمي والإصابة بالتهابات المعدة، ويمكن أن تؤدي للشعور بالإجهاد الجسدي وارتفاع ضغط الدم.

5- تناول الكحول يؤدي إلى الإصابة بارتفاع مستوى السكر والإصابة بأمراض القلب، والإضرار بالكبد كما يزيد مستوى ضغط الدم، وله الكثير من المخاطر الصحية في وقت مبكر من الحياة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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