تراند اليوم : خمس عادات تمارسونها يوميّاً ولا تعلمون أنها مدمّرة لصحتكم

لندن ـ مشرق نيوز

كشف الموقع الهندي “بولد سكاي” عن عادات يومية تمثل خطرا على حياة البشر وتعرضهم للعديد من الأمراض، وتشمل:

1- التعرض للكثير من الإجهاد الإجهاد هو القاتل الصامت للإنسان خاصة المرأة، ومن الضروري السيطرة عليه بممارسة بعض التمرينات كاليوجا.

2- الأطعمة غير الصحية الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية ومشبعة بالدهون ليست جيدة لصحة القلب وأجهزة الجسم، وتناولها بشكل منتظم يؤدي لرفع مستوى ضغط الدم والكولسترول في الدم.

3- الإكثار من الملح تناول كميات كبيرة من الصوديوم في طعامك اليومي يمثل ضررا كبيرا على القلب ومستوى ضغط الدم.

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4- الإكثار من القهوة القهوة تعمل على إثارة الجهاز الهضمي والإصابة بالتهابات المعدة، ويمكن أن تؤدي للشعور بالإجهاد الجسدي وارتفاع ضغط الدم.

5- تناول الكحول يؤدي إلى الإصابة بارتفاع مستوى السكر والإصابة بأمراض القلب، والإضرار بالكبد كما يزيد مستوى ضغط الدم، وله الكثير من المخاطر الصحية في وقت مبكر من الحياة.