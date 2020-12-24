تراند اليوم : وفاة الفنان الكوميدي سيد زيان

القاهرة / مشرق نيوز

توفي الفنان الكوميدي الكبير سيد زيان، صباح اليوم الاربعاء، بعد معاناة شديدة مع المرض استمرت عدة سنوات.

وأكد الفنان سامح الصريطى أن أسرة الراحل لم تحدد الجنازة أو العزاء حتى الآن.

وفي عام ٢٠٠٣ أصيب الفنان “سيد زيان” بجلطة في المخ أدت إلى إصابته بالشلل النصفي مما أبعده عن الأضواء في السنوات الأخيرة ، إلا أنه تعرض لأزمة صحية مرة أخرى بعدما تحسنت صحته وأصبح يسير بمساعدة العكازين دخل على إثرها المستشفى للعلاج على نفقة القوات المسلحة .

سيد زيان يعد من أشهر ممثلى الكوميديا في مصر، بدأ العمل في مجال الفن في الستينات، ومن أشهر مسرحياته (سيدتي الجميلة، العسكري الأخضر، واحد ليمون والثاني ليمون)، وفي السينما (أبناء الصمت، أريد حلا، عفوا أيها القانون، المتسول، ليلة ساخنة) وغيرهم.

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