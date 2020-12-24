تراند اليوم : رغم الجدل ..أحلام تعود مجدداً ببرنامج “ذا كوين”

دبي ـ مشرق نيوز

بعد إيقاف برنامجها “ذا كوين” الذي أثار جدلاً كبيراً منذ أسابيع، يبدو أن الفنانة أحلام ستعود مجدّدا في برنامجها الواقعي.

وفي تغريدة نشرتها الصحافية الأردنية علا الفارس، أعلنت عن عودة البرنامج قريباً حيث قامت أحلام بإعادة التغريد، ما يعني أن معلوماتها صحيحة فكتبت علا: “رغم الجدل الواسع الذي رافق البرنامج الإعلان عن عودة ذا كوين قريبا، تحس الموسيقى الخلفية للخبر “يا عواذل فلفلوا”.

وإنهالت التعليقات من محبي أحلام الذين عبّروا عن سعادتهم الكبيرة بعودة البرنامج متسائلين عن توقيت بثّه والمحطّة الفضائيّة التي ستبّثه.