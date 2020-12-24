تراند اليوم : عساف فعل ما لم يفعله غيره من النجوم في لندن !

غزة-الخليج 365:

وجهت إدارة المسرح البريطاني الاشهر الباربيكيان رسالة شكرا وامتنان الى الفنان محمد عساف.

وقالت الشركة ان عساف عند وقوفه على مسرح الباربيكيان استطاع فعل ما لم يستطع احد من النجوم فعله حيث تفاعل الجمهور معه بطريقة رائعة.

واضافت ادارة المسرح أنهم شاهدوا جمهورا لا يفهم العربية يرقص على أنغام الدبكة الفلسطينية في ممرات المسرح ، حتى انهم طلبوا من مدير اعمال عساف تزويدهم بقائمة بكل الأغاني التي غناها على المسرح .

يذكر ان عساف احيى الاسبوع الماضي حفلة فنية كبيرة على ارض هذا المسرح الذي يعتبر احد أهم المراكز المعمارية في لندن نظرا لموقعه المميز وقيمته التاريخية حيث وقف عليه أهم نجوم العالم ، بعد تصميمه إبان الحرب العالمية الثانية .

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خلال الحفل جمهور عساف اظهروا اشتياقهم لنجمهم المفضل لحظة دخوله المسرح بهتافات الترحيب ، ليعبر أيضا عن اشتياقه قائلا ” الله الله عليكو ، اشتقتلكم أنا والله ، انتو أهل الفرح والله “، ليشعل عساف مسرحه الذي امتلكه لمدة ساعتين ونصف بنيران أغانيه الفلسطينية ، وأغاني ألبومه الماضي ،خاتما حفلته بصورة السلفي مع جمهوره وفرقته الموسيقية الذين اخرجوا وانتجو مشهدا في غاية الروعة وبتقنية عالية اسعد وأبهج كل من شاهد هذا المهرجان .

يذكر أن عساف يقضي معظم أوقاته في الإشراف على البومه القادم حيث يقضي معظم وقته ما بين الأستوديو وشركة بلاتينيوم خصوصا في الفترة الصباحية ، وانه بصدد الترتيب لزيارة غزة خلال الأيام القادمة رغم كل المعيقات التي تحول دون ذلك .

و ظهر عساف في برنامج ET بالعربي متحدثا عن كثافة نشاطه في الفترة الأخيرة ما بين تجهيز ألبومه متوقعا إطلاقه في عيد الفطر وما بين حفلاته ، ذاكرا سعادته بالأعمال الخيرية التي يقدمها من خلال الحفلات والمهرجانات مثنيا على جمهوره من الجاليات العربية ودفئ اللقاء العائلي في كل الدول الأجنبية ، أما عند سؤاله عن فسخ خطيبته تعدى السؤال قائلا ” كل شي نصيب ، والفنان زي أي إنسان طبيعي ، منتقلا إلى ملعب أخر في الحديث عن جمهوره وأهله ، وان جل اهتمامه هو إعجاب جمهوره في الألبوم القادم “.