تراند اليوم : إصابة ياسمين صبري بالرباط الصليبي

تعرضت الممثلة ياسمين صبري لظرف صحي تسبب في تعطيل تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "الديزل" الذي تشارك في بطولته مع الممثل محمد رمضان وهنا شيحة.

وأكد كريم السبكي أنه تم استئناف تصوير مشاهد الفيلم يوم الجمعة بين محمد رمضان وهنا شيحا في منطقة وسط البلد، على أن يتم ترحيل مشاهد ياسمين صبري حتى تتماثل للشفاء تماما.

كان من المقرر أن يتم عرض الفيلم في عيد الأضحى المقبل، وهو من تأليف أمين جمال ومحمود حمدان ومحمد محرز، ومن إخراج كريم السبكي، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي.

يذكر أنه يُعرض حاليا لياسمين صبري في دور السينما فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام وفاروق الفيشاوي وأحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، ورحاب الجمل وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد ثروت، والبطل المصري كرم جابر، وغيرهم وهو من إخراج حسين المنباوي، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز.