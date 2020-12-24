تراند اليوم : بالصور- الكشف عن صور زفاف معز مسعود وشيري عادل

رغم أن حفل زفاف الممثلة شيري عادل والداعية الديني معز مسعود، أقيم منذ فترة، الا ان صور حفل الزفاف لم يتم نشرها إلا من عدة ساعات، وتم الكشف عنها عن طريق المصورة لميس أحمد عبر حسابها على Instagram

ولا يظهر وجه شيرين أو معز في الصور انما تم التقاطها من خلفهما فقط.

كان معز مسعود أعلن زواجه من شيري عادل من خلال بيان يخص مسلسل "السهام المارقة" قال فيه إنه يستعد لتقديم جزء ثاني من المسلسل معلنا عن زواجهما منذ فترة.

وجاء خبر إعلان زواج الداعية الإسلامي معز مسعود والممثلة شيري عادل مفاجئا لمتابعيهما.