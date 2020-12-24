تراند اليوم : رسالة غاضبة لزوج غادة عادل بعد خبر زواج الداعية معز مسعود وشيري عادل

كتب المخرج مجدي الهواري زوج الفنانة غادة عادل رسالة غاضبة عبر حسابه على انستقرام، فور الإعلان عن خبر زواج الداعية معز مسعود من

شيري عادل.

وكشف مجدي الهواري في رسالته لمتابعيه عن ضيقه الشديد، من الضجة المثارة حول زواج معز مسعود وشيري عادل على مواقع التواصل،

والتعليقات القاسية التي كتبت تعليقاً على خبر ارتباطهما.

وقال مجدي الهواري في رسالته الغاضبة للجمهور: "يا جماعة، ليه الهري في موضوع جواز معز مسعود وشيري عادل.. هما متقفشوش في شقة

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مفروشة على فكرة، ولا خدها واحد عرفي ع الماشي. دول اتجوزوا على سنة الله ورسوله، يعني مأذون وشهود ومهر وشبكة. عيب بقى، وبعدين احنا

ليه بنشوف نصف الكوب؟".