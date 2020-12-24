تراند اليوم : رحمة حسن تعتذر لجمهورها بسبب فيلم "الرجل الأخطر"

اعتذرت الممثلة رحمة حسن لجمهورها بسبب خطأ في موعد عرض فيلم "الرجل الأخطر" الذي تشارك في بطولته إلى جانب سامح حسين.

عبر حسابها على Instagram نشرت رحمة صورة من كواليس الفيلم ظهرت فيها مع سامح حسين وإدوارد، وكتبت تعقيبا عليها لتوجه اعتذارها لجمهورها وتؤكد أنهم وقعوا في خطأ عندما أعلنوا أن موعد عرض الفيلم في السينما هو 11 يوليو.

قالت رحمة إن الموعد الرسمي لعرض الفيلم هو يوم 18 يوليو، واعتذرت لكل شخص ذهب إلى السينما لمشاهدته ولم يجده.

فيلم" الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد على الاثارة والتشويق ويحمل اسقاطات على الواقع الذي نعيشه من خلال مناقشة قضية مهمة وهي فكرة التشوية الذي حدث لمصر في الآونة الأخيرة ومحاولة تقديم معالجة للقضية ووضع الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.

"الرجل الأخطر" بطولة سامح حسين وهالة فاخر وإدوارد ورحمة حسن ومن تأليف جوزيف فوزي ومن إخراج مرقس عادل.