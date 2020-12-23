تراند اليوم : مستشفى الراعي تكرم الدكتورة منى مظلوم أخصائية العناية الفائقة لمغادرتها لبنان لأسباب عائلية

كرمت إدارة مستشفى الراعي الدكتورة منى مظلوم أخصائية العناية الفائقة لمغادرتها لبنان لأسباب عائلية وذلك بحضور ثلة من الأطباء والكادر التمريضي والإداري بإحتفال تخلله درع تكريمي للدكتورة قدمه رئيس مجلس إدارة مستشفى الراعي المدير العام الدكتور عادل الراعي بإسم كادر المستشفى .

وبدوره أشاد رئيس مجلس إدارة مستشفى الراعي المدير العام الدكتور عادل الراعي بجهود الدكتورة منى مظلوم وتفانيها في خدمة المرضى مدة عملها في المستشفى متمنياً لها كل التوفيق والنجاح.

وردت الدكتورة منى مظلوم بكلمة شكر لإدارة المستشفى والجسم الطبي والتمريضي لمؤازرته لها خلال فترة عملها في المستشفى متمنية للمستشفى ولزملائها التفوق والإزدهار.