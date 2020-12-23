تراند اليوم : ايقاف مدافع أتلتيكو مدريد لتورطه في فضيحة مراهنات

قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ، اليوم الأربعاء ، إيقاف كيران تريبير مدافع منتخب إنجلترا وفريق أتلتيكو مدريد لمدة 10أسابيع وتغريمه 70 ألف جنيه إسترليني .

وجاء ذلك عقب خرق تريبير لقواعد المراهنات المنصوص عليها .

وقال الاتحاد بأن تريبير سرب معلومات فى عام 2019 بشأن رحيله عن صفوف توتنهام هوتسبير إلى أتلتيكو مدريد، وهو الأمر فتح تحقيق بعد المراهنين للأرباح.

وفي نفس السياق ، نفى تريبير ارتكابه لسبع مخالفات في لائحة الاتحاد الإنكليزي .

ويعتبر الإيقاف ساري في جميع أنحاء العالم وفي جميع البطولات اعتبارا من 23 ديسمبر ، بعد تقديمه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يشار الى أن اللاعب رفص الاتهام وطلب جلسة استماع. وفق روسيا اليوم