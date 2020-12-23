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تراند اليوم : ايقاف مدافع أتلتيكو مدريد لتورطه في فضيحة مراهنات

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قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ، اليوم الأربعاء ، إيقاف كيران تريبير مدافع منتخب إنجلترا وفريق أتلتيكو مدريد لمدة 10أسابيع وتغريمه 70 ألف جنيه إسترليني .

وجاء ذلك عقب خرق تريبير لقواعد المراهنات المنصوص عليها .

وقال الاتحاد بأن تريبير سرب معلومات فى عام 2019 بشأن رحيله عن صفوف توتنهام هوتسبير إلى أتلتيكو مدريد، وهو الأمر فتح تحقيق بعد المراهنين للأرباح.

وفي نفس السياق ، نفى تريبير ارتكابه لسبع مخالفات في لائحة الاتحاد الإنكليزي .

ويعتبر الإيقاف ساري في جميع أنحاء العالم وفي جميع البطولات اعتبارا من 23 ديسمبر ، بعد تقديمه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يشار الى أن اللاعب رفص الاتهام وطلب جلسة استماع. وفق روسيا اليوم

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة