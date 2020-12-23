تراند اليوم : برنامج انت مين الحلقه ٣ .. شاهد انت مين الحلقة 3 برنامج انت مين الحلقة الثالثة HD

نشرت قناة (MBC) ومنصة شاهد برنامج انت مين الحلقة 3 The Masked Singer على يوتيوب وتويتر والمنصات الاجتماعية المختلفة، موضحة أنه يمكن مشاهدتها كاملة بدون إعلانات على (شاهد VIP).

وطرحت قناة إم بي سي في البرمومو المقتضب تساؤلا حول "الحلقة الثالثة من برنامج انت مين"، حول الشخصية التي ستغادر الليلة من الغزاة، بعد أن تنجح لجنة التحقيق من كشف شخصيتها الحقيقية.

وتابعت: هل سينجح المحققون من اكتشاف هوية المشاهير المختبئين وراء الأقنعة، ترقبوا الحلقة الليلة عند التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، مؤكدة أن هناك مفاجآت جديدة لأبرز النجوم المشاركين.

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