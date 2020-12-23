ما السبب وراء توقف برنامج رضوى الشربيني "هي وبس"؟

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، توقف برنامجها "هي وبس" الذي يعرض عبر قناة قناة CBC سفرة، لفترة قصيرة نظراً لرغبة بناتها.

وأشارت الإعلامية الشربيني، إلى أن بناتها يشعرن بالضيق لأنها لا تتواجد كثيرا معهن لذا قررت أن تقضي برفقتهن إجازة رأس السنة وتمنت ألا تكون الإجازة طويلة.

يذكر أن رضوى الشربيني احتفلت مؤخرًا بوصول عدد متابعيها على Instagram إلى 12 مليون متابع، وكتبت موجهة رسالة إلى متابعيها وقالت: "١٢ مليون سند وظهر...١٢ مليون وقفوا جنبى وساعدوني علشان اوصل لكل ده...١٢ مليون كلمه حلوه او طبطبه عليه فىً وقت منا مضيقه...١٢ مليون مسؤليه وثقه يارب ابقى قدها.. ١٢ مليون بحبكم و بموت فيكم... و ١٢ مليون بوسه و حضن و عرفان بالجميل منى ليكن يا حبايب قلبي".

وفي ختام حديثها، طلبت الإعلامية رضوى الشربيني، من جمهورها أن يلتمس لها العذر ووعدتهم أن تعود قريبا بلوك جديد. وفق صحيفة "اليوم السابع".