شاهد: محمد رمضان في طيارته مع زوجته لطرح أغنية "يلا بينا"

شارك الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو على حسابه الشخصي "إنستغرام"، وهو يصعد إلى طيارته الخاصة مع زوجته متجهاً إلى دبي، مشيراً إلى أنه في طريقه لطرح أغنية جديدة بعنوان "يلا بينا".

ومن جهة أخرى، أقامت علامة العطور الشهيرة عبد الصمد القرشي، مساء أمس الثلاثاء، حفل عشاء على شرف محمد رمضان حيث تداول ناشطون مقاطع فيديو يظهر فيها رمضان وهو يجرب بعض العطور.

وجاء ذلك بعد فترة قصيرة من عودته إلى الأراضي المصرية، لمتابعة قضيته مع نقابة السينمائيين. وأكد رمضان بأن أزمته الحالية قد انتهت، وأنه سيستكمل تصوير مسلسله "موسى" المقرر عرضه في مارثون الدراما الرمضاني 2021. وفق "مزمز".