شاهد : شوكولاتة عمرها 120 عاما .. صالحة للأكل

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن موظفي المكتب الوطنية الأسترالية، اكتشفوا ألواح شوكولاتة من عهد الملكة فيكتوريا في مقتنيات الشاعر الأسترالي الراحل بانجو باترسون.

وأشاروا إلى أن الشوكولاتة، تعود إلى عام 1900 ميلادي، وهي عبارة عن هدية تذكارية قدمتها الملكة البريطانية فيكتوريا إلى الجنود، خلال حرب "البوير".

وأكدوا، أن الشوكولاتة ما زالت صالحة للأكل ويمكن تناولها. وقالت المسؤولة في المكتبة الوطنية الأسترالية، جينيفر تود:" كانت هناك رائحة ممتعة عندما تم فتح عبوة الشوكولاتة". وفق شبكة "سكاي نيوز".

والجدير بالذكر، صنعت شركة "كادبوري" الحلوى لصالح القوات البريطانية، بناء على طلب من قصر باكنغهام، وكانت الكمية ما بين 70- 80 ألف رطل.

ووفق شبكة "سكاي نيوز"، فإن الشاعر الأسترالي باترسون اشترى علبة الشوكولاتة من القوات البريطانية عندما كان مراسلا حربيا لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد".

يشار إلى أنه قد كُتب على ألواح الشوكولاتة "أتمنى لك عاما جديدا وسعيدا. فيكتوريا".





