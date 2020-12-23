شاهد: تنمر على مي كساب بسبب هذه الصورة

تسببت صورة نشرتها الفنانة المصرية مي كساب عبر صفحتها على إنستغرام، في موجة من التنمر من قبل حساباتا ناشطة على التطبيق، بسبب وزنها الزائد.

وتناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة نشرتها الفنانة المصرية مي كساب وبدا أنها التُقطت لها في أحد الأماكن الطبيعية، حيث ظهرت فيها وهي تقف أما شلال مائي مرتديةً ملابس تناسب رحلات السفاري. وتناولت غالبية التعليقات شكل مي حيث تعرضت لموجة من التنمّر بسبب وزنها. ومما كتبه المتابعون: "شكلها الحياة عندها أكل وبس، شسوت في حالها ذي؟" و"كاسبة وزن زيادة ليش هيدي هاملة نفسها؟ صغيرة بعدها" و"هذا فتحي كساب" و"برعي كساب" و"جميلة بس هتبقي أجمل بكتير لو خسيتي" و"انتِ عسوله وجميلة بس لو خسيتي هتبقي قمر القمر".





وأرفقت مي الصورة بالتعليق: "شيمو اللعبة قريبا علي شاهد VIP". ويُذكر أن زوجها الفنان أوكا كان قد نشر على حسابه الخاص في تطبيق "إنستغرام" صورة لهما ظهر فيها وهو يمسك بيدها، كاشفاً عن تعرّضها لوعكة صحية وداعياً لها بالشفاء التام حيث علّق: "ألف السلامة عليكي يا أم العيال يا أحلى حاجة في حياتي". وفق موقع مجلة "لها"

وبدورها طمأنت مي كساب محبيها من خلال منشور عبر خاصية "ستوريز" ذكرت فيه أنها عانت آلاماً في المعدة نُقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم. وشكرت كل من اتصل وسأل عن صحتها مؤكدةً أنها باتت بحال أفضل وترتاح حالياً في منزلها.