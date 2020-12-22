شاهد: إعلان من نانسي عجرم مع نهاية 2020

أعلنت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، عن استعدادها لإحياء حفل "أون لاين" مع قرب نهاية عام 2020.

ونشرت الفنانة اللبنانية عجرم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، موعد الحفل الذي سيبث حصريا عبر فضائية "إم بي سي 4" السعودية.

وسيذاع الحفل يوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر/ كانون الأول، تزامنا مع الاحتفال بأعياد الكريسماس.

وقالت نانسي عجرم مع إعلانها لجمهورها: "استعدوا يوم 25 ديسمبر".

وكان من المقرر أن يقام حفل نانسي عجرم على "تيك توك" في يوم 6 أغسطس/ آب، ولكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت.

ويعتبر حفل نانسي عجرم هو الأول الذي تنظمه "تيك توك" في الشرق الأوسط، والثاني للشركة على مستوى العالم، بعد حفل المغني الكندي "ذا ويكند".