مديرة أعمال أنغام تتحدث عن حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

أعلنت مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، إصابتها منذ أكثر من يوم بفيروس كورونا ، ما أثارت قلق جمهورها متمنيين لها الشفاء العاجل.

وكانت قد نفت أنغام في بيان لها إصابتها بكورونا، مشيرة إلى أنها لم تخالط مديرة أعمالها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت رياض، إن صحتها جيدة، وتحسنت بشكل كبير، وأن الأعراض بدأت في الاختفاء تدريجيا، وأنها ستخضع لمسحة جديدة خلال الأيام المقبلة، من أجل الإطمئنان على صحتها، مضيفة أن زوجها محمد الشرنوبي يشعر هو الآخر بتحسن كبير، ويعزل نفسه في المنزل. وفق"الوطن".

ومن جانبها، تستعد أنغام لإحياء حفل رأس السنة بالإمارات العربية المتحدة يوم 31 ديسمبر الجاري، بمسرح مدرج خورفكان، بمصاحبه المايسترو هاني فرحات.

ومن المقرر أن تغني عددا من الأغاني الخليجية المشهورة لها في الوطن العربي، منها "أناني، وتسلم يدينه، ومزح"، بالإضافة إلى الأغاني المصرية الشهيرة لها، مثل "سيدي وصالك، وأكتبلك تعهد، وياريتك فاهمني، وحتة ناقصة".