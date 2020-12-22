تراند اليوم : وفاة طبيبة صينية بعد 18 ساعة عمل متواصلة

بيونغ يانغ - المشرق نيوزا

توفيت طبيبة صينية تبلغ من العمر (43عامًا) من جراء سكتة دماغية أصابتها بعد العمل المتواصل في مناوبة ماراثونية امتدت 18 ساعة بدون فترة راحة.

وكانت الطبيبة تشاو بيانكسيانغ تعمل في مستشفى بمقاطعة شانشي بعد أن انهارت أمام جناح أحد مرضاها وتم نقلها على الفور إلى قسم الطوارئ.

وذكر أحد زملاء الطبيبة لصحف محلية أن بيانكسيانغ بدأت مناوبتها في ذلك اليوم عند الساعة السادسة مساء، وفقدت الوعي الساعة 12 من ظهر اليوم التالي.

وبعد أن قامت بجولتها المعتادة على أجنحة المستشفى توقفت لفحص مريضة مسنة كانت برفقة ابنتها وبادرت الطبيبة بسؤال الابنة "كيف هي أمك؟". وكانت تلك آخر كلماتها قبل أن تنهار على الأرض.

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وهرع زملاؤها لمحاولة إنعاشها، لكنها توفيت بعدها بساعات بسبب "نزف تحت العنكبوتية"، أحد أنواع السكتات الدماغية الناجمة عن تمزق الأوعية الدموية.

ويعد القسم الذي تعمل به الطبيبة، وهو قسم الطب التنفسي، من أكثر الأقسام ازدحاماً خاصة في فصل الشتاء. وعُرفت الراحلة بين زملائها بكونها مدمنة على العمل وأكثر الاختصاصيين خبرة في مجالها.