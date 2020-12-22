تراند اليوم : تزوجت ,, وبعد زواجها بساعات توفت

لندن /الخليج 365-غزة

تزوجت هيذر موشر، من حبيبها ديفيد موشر، في 22 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2017؛ قبل 18 ساعة فقط، من وفاتها، بعد معاناة قاسية مع سرطان الثدي؛ ليكون يوم حفل زفافها، هو يوم وفاتها.

وكانت هيذر أثناء مراسم الزواج، مستلقية في سريرها في مستشفى سان فرانسيس بهارتفورد، في بريطانيا، مرتدية فستان زفافها، وقناع الأوكسيجين. والتقطت عدة صور لها وهي ترفع ذراعيها في الهواء، في إشارة واضحة للنصر الذي يمكن للحياة أن تحققه على المرض.

والتقى الزوجان موشر عام 2015، في حصص لتعلم الرقص، وأكد ديفيد أنه كان ينوي التقدم لخطبتها في 23 ديسمبر/كانون الأول من عام 2016. إلا أن الأطباء شخصوا إصابتها بالسرطان قبل ذلك بساعات، وقال: "لم أتراجع عن قراري في تلك الليلة، لأنها كانت بحاجة ماسة لتعرف أنها لن تخوض هذا الكفاح ضد المرض لوحدها"، وفقًا لموقع "فوكس نيوز".

وحدد الشابان موعد الزفاف في 30 ديسمبر/كانون الأول من عام 2017، إلا أن الأطباء حثوا ديفيد على فعل ذلك في وقت أبكر، فاجتمع أفراد أسرتيهما وأصدقاؤهما في 22 ديسمبر/كانون الأول، وساعدوا هيذر على ارتداء فستانها وشعرها المستعار، ثم تبادلت النذور مع زوجها في كنيسة المستشفى.

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وأوضح ديفيد أن كلمات زوجته الأخيرة كانت نذورها له، قبل أن تفارق الحياة في اليوم التالي، وتقام جنازتها في موعد الزفاف الأساسي المفترض، يوم السبت الماضي، وقال: "كان الأمر مأساويًا، إذ لم ألبث أن تبادلت معها النذور، حتى قلت لها وداعًا في المكان ذاته".