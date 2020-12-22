تراند اليوم : عُماني يتحرش بصبي سعودي بموقع سياحي في دبي.. وهذا جزاؤه!

عُمان- الخليج 365:

أصدرت محكمة دبي، أمس الثلاثاء، حكما على رجل عُماني بالسجن لمدة 3 أشهر، بتهمة التحرش بصبي سعودي في أحد المواقع السياحية الشهيرة بالازدحام.

ووقعت الحادثة قرب إحدى النوافير الراقصة الشهيرة في دبي، حيث حاول المتهم البالغ من العمر 45 عاما، استغلال الزحام الشديد حول النافورة، وبدأ بالتحرش بالطفل البالغ من العمر 13 عاما.

وحاول الطفل أن ينبه والدته إلى ذلك، إلا أنها لم تستطع سماعه بسبب صخب أصوات الموسيقى، بينما حارس الأمن تنبه لذلك، وقام بإيقاف المتهم وتسليمه إلى الشرطة.

وأصدرت محكمة دبي حكما غيابيا بحق المتهم الذي تغيب عن حضور الجلسة، وسيتم ترحيله عقب انقضاء فترة محكوميته.

اقرأ أيضاً