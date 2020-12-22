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تراند اليوم : خبر محزن لكل عشاق "قيامة أرطغرل"

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غزة/الخليج 365/

أعلنت قناة trt التركية عن تأجيل بث الحلقة 101 من مسلسل قيامة ارطغرل للأسبوع القادم بسبب الاحتفالات بالسنة الجديدة.

وغضب متابعو المسلسل التركي "قيامة " بعد تأجيل موعد إذاعة الحلقة 101 بسبب عطلة العام الجديد.

وكانت قد تأجلت الحلقة منذ أسبوعين بسبب الحريق الذي اندلع في موقع التصوير وكان من المفترض أن يتمّ عرضها اليوم الأربعاء 3 من يناير/كانون الثاني الجاري. لكن تصريح منتج المسلسل على صفحته الخاصة على الانستغرام، أغضب كلّ المشاهدين، حيثُ نشر بأنّ الحلقة 101 لن تعرض اليوم، وتمّ تأجيلها للأسبوع القادم يوم الأربعاء 10 من الشهر الجاري. لينهال عليه وابل من التعلقيات الحادّة من قبل عشاق المسلسل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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