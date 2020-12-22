تراند اليوم : الفئران علاج فعال للصلع بفضل ابتكار علمي

لندن/الخليج 365-غزة

نجح علماء في ابتكار "جلد" ينمو فيه الشعر، وذلك باستخدام خلايا جذعية من الفئران، في خطوة قد تشكل علاجا فعالا للصلع.

وباستخدام خلايا جذعية من الفئران، نجح الأطباء في تخليق "رقع" جلد له طبقتان علوية وسفلية، قادرة على إنبات بصيلات شعر كتلك الموجودة على جسم الفئران.

وأوضح العلماء في كلية الطب بجامعة إنديانا الأميركية أن بصيلات الشعر الموجودة على هذا النوع من الجلد، تعد الأقرب إلى شكل الشعر الطبيعي لدى البشر، حسب ما ذكر موقع "ديلي ميل".

ويأمل العلماء في أن تشكل هذه الطريقة بداية حقيقية لإيجاد علاج دائم للصلع

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يذكر أنه رغم استخدام الخلايا الجذعية من قبل لإيجاد علاج للصلع، فإن المحاولات السابقة باءت بالفشل لأن الجلد يتكون من نحو 20 نوع من الخلايا، فيما ضمت "خلايا الجلد" السابقة التي أنتجها العلماء 5 أو 6 أنواع، وهي غير كافية لإنماء الشعر.