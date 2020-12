شاهد كيف احتفلت سمية الخشاب بفوزها على طليقها أحمد سعد

فاجأت الفنانة المصرية سمية الخشاب جمهورها بمقطع فيديو أظهرت فيه سعادتها، بعد كسبها قضية كانت قد رفعتها ضد طليقها أحمد سعد.

وقررت سمية الخشاب الاحتفال بالحكم الذي حصلت عليه ضد مطلقها الفنان أحمد سعد في قضية نفقة المتعة التي أقامتها، على أنغام أغنية تايلور سويفت (Look What You Make Me do).

ونشرت الخشاب مقطع فيديو عبر حسابها في انستغرام ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام الأغنية الشهيرة، وكتبت قائلة: "انظر ماذا جعلتني أفعل".

يشار إلى أن محكمة الأسرة في الإسكندرية قضت بإلزام أحمد سعد بدفع مبلغ 270 ألف جنيه، 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهراً، بعد الدعوى المقامة من سمية الخشاب ضده لعدم حصولها على النفقة والعدة خلال فترة زواجها منه.

وكان أحمد سعد قرر الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب خلال مارس 2019 بعد نحو عامين من الزواج، حيث قال آنذاك: "أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي.... أولادي". وفق موقع زهة الخليج.

أما الفنانة سمية الخشاب فقد أوضحت أنها تعرضت لأضرار مادية وجسدية خلال زواجها من أحمد سعد، مشيرًة إلى أنها تعرضت للضرب والتعنيف وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.