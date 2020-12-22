عباس النوري في صورة نادرة مع عائلته وابنته تخطف الأضواء

أثارت صورة للفنان السوري الشهير عباس النوري مع عائلته تفاعلًا كبيرًا من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما أن الصورة لفتت الأنظار حول ابنته وجمالها خلال جلسة عائلية بأحد مطاعم سوريا.

وتعد هذه من المرات النادرة، التي يظهر بها نجم " باب الحارة " الفنان عباس النوري برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة خلال تناولهم الغداء في أحد المطاعم في سوريا.

وخطفت ابنة عباس النوري أنظار المتابعين، لجمالها ورقيّها في التعامل مع من حولها وتواضعها، كما أكد عدد منهم أنها تشبه والدها بدرجة كبيرة.





يشار إلى أن عباس النوري يستخدم صفحاته على مواقع التواصل للترويج لأعماله الفنية فقط، ومن النادر جدًا أن ينشر أي صور تتعلق بعائلته تجنبًا لبعض التعليقات السيئة والسلبية. وفق موقع البوابة.

ويعد الفنان المتألق عباس النوري من النجوم الكبار في العالم العربي، حيث نجح في الكثير من الأعمال الفنية التي حازت صيتًا كبيرًا، منها "باب الحارة" و "ليالي الصالحية".