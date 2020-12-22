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قريباً: نجوى كرم تطرح كليب "معذور قلبي"

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أعلنت المطربة اللبنانية نجوى كرم، عن موعد طرح أحدث كليباتها الغنائية من خلال حسابها الرسمي "إنستغرام"، وكتب: "كليب معذور قلبي سيبصر النور نهار الجمعة 25 ديسمبر الساعة 7 بتوقيت بيروت (8 بتوقيت )".

وأحيت نجوى كرم الشهر الماضى، حفلا غنائيا، وذلك فى دبى، وقدمت شمس الأغنية العربية توليفة غنائية مميزة من أبرز أغنياتها على مدار ساعة ونصف من عمر الحفلة، التى شهدت حضورا جماهيريا كامل العدد، ووصفتها بـ الاستثنائية والمنتظرة، إذ تعد أول إطلالة جماهيرية لها بعد غياب قرابة السنة منذ آخر حفل لايف لها، وأول حفل غنائى يحضره الجمهور منذ ظهور الوباء العالمى الذى فرض التباعد الاجتماعى وعزلة البشر وإلغاء الحفلات والمهرجانات الفنية حول العالم. وفق صحيفة "اليوم السابع"

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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