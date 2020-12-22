الاكثر مشاهدة اليوم - للرجال.. فائدة مذهلة لـ الجرجير

يعتبر الجرجير من أكثر النباتات الغنيَة بالفيتامينات والعديد من العناصر المعدنية مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والزنك والمنجنيز، كما يحتوى على فيتامين ج والفولات ، مثل: النَّترات، وفيتامين ك، وبروفايتمين أ الكاروتيني ،وفيتامين ب9.

ومن جهته، قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، بعض من فوائد الجرجير العلاجية، وفق موقع “صدى البلد”.

– الجرجير يكافح الشيخوخة

أثبتت الأبحاث الحديثة دور الجرجير في مكافحة الشيخوخة والوقاية من سرطان الجلد خاصة، كما يدخل في علاج الاكزيما والتهابات الجلد المختلفة.

-يحسن من عمل الغدة الدرقية، حيث إنه غنى بالفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة للغدة الدرقية.

– يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الجلطات ويحمى القلب من تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة.

-يحسن صحة العظام ويعمل على الحد من هشاشة العظام، نظرا لاحتوائه على الكالسيوم الذي يعزز كثافة العظام، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

– مكافحة السرطان

الخضراوات ذات اللون الغامق، مثل الجرجير والبروكلي والقرنبيط، مشهورة باحتوائها على: مضادات الأكسدة القوية (الفيتامينات A ، C ، K ) والتي تواجه الشوارد الحرة وتحاربها.

– يعزز صحة الجهاز المناعي ويحمى الجسم من الأمراض والفيروسات.

– أثبتت بعض الدراسات أن الجرجير يعالج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والسعال و علاج الالتهابات، وهو أحد الأغذية المشهورة بغناها بالحديد وخاصة في حالات فقر الدم والأنيميا.

– يعمل على تحسين صحة الجسم بعد انقطاع الطمث ويقلل من هشاشة العظام.

– يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتنظيم عملية الهضم.

-تعزيز صحة العيون

احتواء الجرجير على كميات عالية من فيتامين A والبيتا كاروتين (مضاد أكسدة قوي)، بالإضافة لاحتوائه على اللوتين و زياكسانثين يجعل له دورا كبيرا في الحفاظ على صحة العيون وانخفاض فرص الإصابة بالضمور البقعي (التكنس البقعي)، والذي يتعرض له كبار السن بكثرة.

– يعتبر الجرجير منشط جنسي قوى ويعزز قوى الحيوانات المنوية.