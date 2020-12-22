الاكثر مشاهدة اليوم - عصير البقدونس الحل لعلاج كثير من الأمراض

يعد البقدونس أحد أهم المصادر لفيتامين ب والفوليك أسيد فهو له دور كبير في منع الإصابة بفقر الدم والانيميا؛ كما يكافح البقدونس تكون مادة الهوموسيستين وهي مادة مسئولة عن تخريب الأوعية الدموية والمسئول عن إحداث الجلطات في القلب والدماغ بشكل كبير .

ومن جهته أوصى الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، مرضى أمراض الشرايين والجلطات بتناول عصير البقدونس مع عصير الفاكهة، بحسب ما ذكره موقع “صدى البلد”.

كما أوصى، به لمرضى الضغط لاحتوائه على الفوليك أسيد الذي يساعد في تخفيض الضغط، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.

أيضاً يعد البقدونس مادة غنية بفيتامين ج وفيتامين أ اللازمين للجسم للوقاية من أمراض الربو والتهاب المفاصل ويعمل على تقوية الجهاز المناعي بالجسم، لذا ينصح به الأطباء بجعله ضمن روتينك اليومي سواء تناوله مع السلطة أو منفردا أو تناول مشروبه.