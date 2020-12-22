منوعات

الاكثر مشاهدة اليوم - عصير البقدونس الحل لعلاج كثير من الأمراض

0 نشر
0 تبليغ

يعد البقدونس أحد أهم المصادر لفيتامين ب والفوليك أسيد فهو له دور كبير في منع الإصابة بفقر الدم والانيميا؛ كما يكافح البقدونس تكون مادة الهوموسيستين وهي مادة مسئولة عن تخريب الأوعية الدموية والمسئول عن إحداث الجلطات في القلب والدماغ بشكل كبير .

ومن جهته أوصى الدكتور خبير التغذية، مرضى أمراض الشرايين والجلطات بتناول عصير البقدونس مع عصير الفاكهة، بحسب ما ذكره موقع “صدى البلد”.

كما أوصى، به لمرضى الضغط لاحتوائه على الفوليك أسيد الذي يساعد في تخفيض الضغط، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.

أيضاً يعد البقدونس مادة غنية بفيتامين ج وفيتامين أ اللازمين للجسم للوقاية من أمراض الربو والتهاب المفاصل ويعمل على تقوية الجهاز المناعي بالجسم، لذا ينصح به الأطباء بجعله ضمن روتينك اليومي سواء تناوله مع السلطة أو منفردا أو تناول مشروبه.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا