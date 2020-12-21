شاهد: ظاهرة "الاقتران العظيم" تحدث لأول مرة منذ العام 1623

يشهد العالم حدثا فلكيا تاريخيا مساء اليوم الاثنين، يتمثل في الاقتران الكبير بين عملاقي الغاز كوكبي "المشتري وزحل"، عندما يشاهدان ظاهريا قريبين بشكل كبير من بعضها في السماء ليلا.

وأفادت مصادر فلكية، بأن كوكب المشتري وزحل سيتقاربان مساء اليوم الاثنين، بعد غروب الشمس بفترة وجيزة عند الساعة التاسعة بتوقيت السعودية والكويت، والساعة الثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين والاردن، والساعة العاشرة بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

وأوضحت ان الكوكبان سيقتربان الى مسافة تعد الاقرب منذ 400 عام، حيث يمكن رؤيته بالعين المجردة وهذه الظاهرة تحدث لأول مرة منذ العام 1623.

وقال مدير مركز الفلك الدولي محمد عودة :"كوكب المشتري يحتاج إلى 12 سنة ليدور دورة واحدة حول الشمس، في حين أن كوكب زحل يحتاج إلى 30 سنة، فهذا يعني أن كلا الكوكبين بالنسبة لنا يقتربان من بعضهما البعض مرة كل 20 سنة".

وأضاف :"وعادة تكون المسافة بينهما ما بين الدرجة إلى الدرجتين، أما ما يميز الاقتران هذا العام هو أن المسافة بينهما ستبلغ 6 دقائق قوسية فقط، أي ما يساوي عُشر الدرجة الواحدة! وهو أقل بقليل من ربع قطر القمر ظاهري! وهذه مسافة تعتبر صغيرة جدا!".

ولن يحتاج محبو الظواهر الفلكية المثيرة إلى شراء معدات خاصة لرؤية هذا الحدث الفلكي هام، إذ يمكن رؤيته بالعين المجردة، حيث تحدث هذه الظاهرة كل 400 عام عندما يكون المشتري وزحل على خط واحد مع الأرض.