شاب يقتل شقيقتيه في العراق والداخلية تكشف السبب

خلفت جريمة قتل فتاتين بالرصاص الحي على يد شقيقهم في العراق اليوم الاثنين، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما بعد الكشف عن تفاصيل مروعة للجريمة.

وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن الفتاتين " زهراء وحوراء " لطلقات نارية من مسدس شقيقهما، حيث تلقت إحداهن ٦ طلقات والأخرى ٤ طلقات وهو في حالة سكر.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية، بشأن حادثة مقتل الفتاتين على يد شقيقهما شرقي بغداد، قائلةً إن "حادثة قتل الفتاتين زهراء وحوراء علي يد شقيقهما حدثت ضمن مدينة الصدر".

وأضافت الوزارة، أن "شقيق الضحيتين ادعى أن الحادثة جريمة شرف، فيما بينت المعلومات أنه كان تحت تأثير الكحول ساعة تنفيذ الجريمة". فيما بيّنت وسائل إعلام أنه ادعى قتلهما بدافع الشرف وذلك لتخفيف الأحكام بحقه وإيجاد مبرر لا يجرمه المجتمع. وفق موقع مزمز.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب الإعلان عن الجريمة وسم "حق زهرا وحورا" للمطالبة بتحقيق العدالة وإنصاف حق الفاتين المجني عليهما ومحاسبة القاتل، حيث تصد الوسم قائمة الترند في تويتر.